الحكومة السودانية توقف بث قنوات مملوكة للداعية عبد الحي يوسف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح اليوم الإثنين، وقف بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع، التي تبث عبرها قناة ”طيبة“ المملوكة للداعية عبد الحي يوسف.

وبرر وزير الإعلام قراره بأن الشركة تسمح من خلالها ببث أكثر من 10 قنوات غير مرخصه من السلطات السودانية، لافتا إلى أن القرار تأسس على حصرية حق البث الإذاعي والتلفزيوني، للهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، والتحكم الكامل في عمل منصات البث وتجميعها تحت إدارة الهيئة.

وجاء قرار الحكومة السودانية، ”استنادا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 فإن عملية البث الإذاعي والتلفزيوني شأن اتحادي، وبموجب أمر تأسيس الهيئة العامة السودانية بأن عملية امتلاك منصات البث الفضائي حق حصري لها داخل البلاد، كما لا يمكن القيام بأي شراكة مع أي جهة بخلاف الهيئة“.

واستند القرار إلى خطاب سابق للهيئة العامة السودانية للبث الخاص بتوفيق أوضاع منصة شركة الأندلس، الذي توصلت فيه إلى أن تقوم الأخيرة بالتنازل عن ملكية أجهزة لصالح الهيئة، والتعويض وتحويل المنصة من موقعها الحالي إلى هيئة البث.

وسبق أن أقر الرئيس المخلوع عمر البشير في جلسات محاكمته بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، بأنه قدم دعما ماديا لقناة ”طيبة“، المملوكة لعبد الحي يوسف، ولم ينفِ الأخير تلقي الدعم من البشير.

وبدأت الحكومة الانتقالية التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بتفكيك نظام الإنقاذ ومصادرة ممتلكاته.