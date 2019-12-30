مسلحون عراقيون يختطفون زعيما قبليا شمال بغداد

اختطف مسلحون مجهولون مساء الإثنين، زعيما قبليا شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”ميليشيات مسلحة اختطفت مساء اليوم الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ قبيلة ”السادة المشاهدة“، مع عمه الشيخ عامر المطلك في منطقة أم العظام بقضاء التاجي واقتياده إلى جهة مجهولة“.

وأشار إلى أن سيارات رباعية الدفع اعترضت الشيخ المشهداني وعمه لدى خروجهما من مجلس عزاء في منطقة أم العظام، وتم ”اقتيادهما إلى جهة مجهولة“.

ولفت إلى إصابة أحد مرافقي الشيخ المشهداني، وهو بحالة خطرة الآن في المستشفى، بينما فتحت قوات الأمن تحقيقا بالحادث، وتقوم بمراجعة كاميرات المراقبة، لتتبع الخاطفين.