الجيش الليبي يحبط هجوما انتحاريا استهدف قواته جنوب طرابلس

أحبطت قوات الجيش الليبي هجوما انتحاريا، اليوم الإثنين، استهدف عددا من أفراد الجيش أثناء تقدمهم في أحد محاور طرابلس.

وقال الضابط في الجيش جبريل الشامخ، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”أثناء توغل قوات الجيش في حي بوسليم جنوب طرابلس (أحد أكبر أحياء العاصمة) قام اثنان من العناصر الإرهابية بمحاولة اختراق صفوف الجيش، وكانا يرتديان حزامين ناسفين، غير أن القوة تعاملت معهما واستطاعت قتل المهاجمين قبل تفجير حزاميهما“.

وفي سياق متصل، أشار الضابط إلى وقوع اشتباكات عنيفة في حي بوسليم، حيث التقت قوات الجيش ”في تلك النقطة وجها لوجه مع (المرتزقة السوريين)“.

ولفت إلى أن فرق سلاح الحرب الإلكتروني التابعة للجيش الليبي اخترقت أجهزة اللاسلكي لهؤلاء المرتزقة، حيث كانوا يستغيثون ويطلبون سيارات لنقل القتلى والمصابين في صفوفهم.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد ضابط بالجيش الليبي بأن سلاح الجو قصف موقعا لـ“مرتزقة قدموا من تركيا مؤخرا“، في مدينة مصراتة.

وخلال اليومين الماضيين، تداولت وسائل إعلام ليبية ونشطاء مقاطع مصورة قالوا إنها لـ“مرتزقة سوريين“ في ليبيا، نقلتهم تركيا لقتال قوات الجيش الوطني.

لكن حكومة الوفاق نفت في بيان، أمس الأحد، وجود أي مقاتلين أجانب بجوار قواتها، قائلة إن التسجيلات المتداولة ”التقطت في مدينة إدلب السورية“.