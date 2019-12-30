السيستاني يدعو لاحترام سيادة العراق

أدان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الإثنين، قصف الولايات المتحدة لقوات ”الحشد الشعبي“ في محافظة الأنبار غربي البلاد، داعيا إلى احترام سيادة العراق.

وقال بيان منسوب إلى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الشيعي نشر على موقع السيستاني، إن ”المرجعية الدينية العليا تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعا من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم“.

وأضاف البيان أن السيستاني ”يشدد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الرد على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف، وأن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوة إلى ذلك وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية“.

ونادرا ما يصدر السيستاني تعليقات على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية باستثناء أوقات الأزمات، وتحظى مواقفه باحترام شريحة واسعة من العراقيين لا سيما الشيعة في وسط وجنوبي البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات جوية على كتائب ”حزب الله“ العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الأحد، إن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل 3 أيام قاعدة ”كي وان“ في كركوك؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات، بينما نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات جرى تنفيذها عبر مقاتلات من طراز ”إف-15″، دون أن يذكر من أين انطلقت.