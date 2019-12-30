الاستخبارات الصومالية: بلد أجنبي خطط لتفجير مقديشو

قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية، الإثنين، إن بلدا أجنبيا خطط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصا، بينهم مواطنان تركيان.

وأوضحت الوكالة في بيان عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ”التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت الفائت، تم عرضه على الحكومة“، مبينة أن ”التفجير تم التخطيط له وإدارته من قِبل بلد أجنبي، وأنه سيتم التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير“.

ويرأس الاستخبارات الصومالية منذ أغسطس الماضي مراسل قناة الجزيرة القطرية السابق فهد ياسين.

وتصف تقارير إعلامية، فهد ياسين بأنه رجل الدوحة في مقديشو؛ مستشهدة بالعلاقة الطويلة بين الإعلامي الشاب ونظام الحكم في قطر.

وكشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في شهر يوليو الماضي عن تسجيل صوتي مسرب يؤكد تورط قطر في هجوم إرهابي بالصومال لاستهداف المصالح الإماراتية.

وذكرت الصحيفة، أن التسجيل هو لمكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال، ورجل أعمال مقرب من أمير قطر يقول فيه إن المسلحين نفذوا التفجير في بوصاصو لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد الإماراتيين.