”المية ومية“.. مخيم فلسطيني في لبنان بلا سلاح ولا وظائف

يصاب الزائر لمخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بالدهشة عندما يتجول في أزقته ولا يرى البنادق على أكتاف الأهالي في هذا البلد العربي.

المية ومية، المخيم الصغير الواقع على تلة تطل على البحر الأبيض المتوسط ، بات المخيم الوحيد الذي يخلو من السلاح بموجب اتفاق بين القيادة الفلسطينية والسلطة اللبنانية، وينص على إزالة جميع المظاهر المسلحة، وانتشار الجيش اللبناني عند مداخل المخيم وهو اتفاق رحب به جميع أهالي المخيم بعد اشتباكات داخلية دامية أدت إلى مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات وتدمير عدد كبير من المنازل في المخيم الذي لا تزيد مساحته عن 2 كلم مربع.

وتم التوصل إلى الاتفاق في أيار/مايو الماضي بعد مواجهات بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية بين فتح أكبر الفصائل الفلسطينية وتنظيم أنصار الله المدعوم من حزب الله الشيعي اللبناني، وانتهت بمغادرة زعيم أنصار الله جمال سليمان الذي كان السبب في إثارة التوتر بالمخيم معظم الأحيان.

وتم بالفعل إخراج جميع الأسلحة الثقيلة من المخيم والاحتفاظ بسلاح خفيف على ألّا يسمح بحمل السلاح في أي مكان بالمخيم ويمنع ظهوره على الإطلاق، إضافة إلى تحويل المقرّات والمكاتب العسكرية والتنظيمية التابعة للفصائل الفلسطينية إلى مراكز كشفية ورياضية.

وجاء قرار الاتفاق في إطار ”خطة عسكرية“ مدعومة من أعلى مراكز السلطة السياسية؛ لتفكيك الألغام داخل المخيم نفسه من جهة، وتنفيس الاحتقان الذي ساد المنطقة بسبب الاشتباكات، خاصة وأن المخيم يلاصق قرية المية ومية ذات الأكثرية المسيحية التي طالبت دوما بسحب السلاح من المخيم.

وقال خليل كنعان من سكان المخيم، ”كان المخيم مثل غابة من السلاح والآن أصبح منزوعا من السلاح وهذا في صالحنا بالطبع؛ لأنه يعني عودة الأمن للمخيم إن كان الجيش اقترب كثيرا.“

وقال محمود شحادة، ”مخيمنا أفضل بكثير الآن ويا ليت جميع المخيمات الفلسطينية تحذو حذو المية ومية؛ لأن حمل السلاح هنا في لبنان لن يحرر فلسطين.“

وقال جمال مصرية من المخيم، ”صحيح أننا نتمتع بالأمن والهدوء الآن لكن انظر بنفسك هل هذه هي حياة طبيعية، الناس هنا لا يملكون المال ومعظمهم عاطلون عن العمل وهناك فراغ وملل قاتل في حياتنا، الحقيقة أصبحنا لا نعرف ماذا نفعل وإلى أين نحن متجهون وماذا سيحدث لنا، المعاناة تزداد بمرور الوقت وليس هناك بوادر في الأفق على أن هذه المعاناة ستنتهي يوما ما.“

ويعيش في المية ومية نحو 6000 ألف لاجئ فلسطيني وهو من أصغر المخيمات الفلسطينية في لبنان في حين لم يكن يتجاوز عدد سكانه 2000 نسمة قبل نحو 20 سنة وذلك بسبب نزوح عدد كبير من الفلسطينيين من مخيم نهر البارد شمال لبنان ومناطق أخرى بسبب الاشتباكات مع الجيش.

وعلى عكس المية ومية يعتبر مخيم عين الحلوة المجاور أكبر مخيم فلسطيني في لبنان، ويتكدس فيه ما يزيد على 30 فصيلا وتنظيما فلسطينيا مسلحا بما فيهم التنظيمات المتشددة، ويشهد اشتباكات عنيفة من وقت لآخر نتيجة المنافسات والنزاعات بين تلك الفصائل.

ويقدر الجيش اللبناني وجود أكثر من 150 إرهابيا ومتطرفا ومطلوبا داخل عين الحلوة فيما تطلق بين الحين والآخر دعوات لاقتحام المخيم والقبض على هؤلاء وإنهاء المظاهر المسلحة.

وقال مسؤول القوة المشتركة في عين الحلوة محمد السعد، ”نعمل على مدار الساعة لملاحقة المطلوبين والعثور عليهم وتسليمهم للجيش، نريد أن يكون مخيمنا نظيفا ولا نريد أن يكون بيننا أي من هؤلاء الذي لا يعرفون سوى القتل والتدمير.“

وفي الوقت الذي يرى فيه الكثير من الفلسطينيين ضرورة نزع سلاح المخيمات، يعتقد البعض أنه ينبغي الاحتفاظ بالسلاح كرمز للمقاومة ضد إسرائيل، ودليل على أن هناك لاجئين يسعون للعودة لوطنهم في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى شطب ملف اللاجئين بدعم من الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من عودة الأمن والهدوء بشكل كامل لمخيم المية ومية الذي يقع على بعد نحو 3 كلم شرق مدينة صيدا الساحلية، إلا أن معاناة السكان تزداد بمرور الوقت نتيجة تفشي البطالة وتناقص المخصصات الاجتماعية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وإجراءات الحكومة اللبنانية؛ لتقييد فرص عمل الفلسطينيين وتراجع أنشطة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة بسبب قرار واشنطن قطع المعونات المالية عن الوكالة والسلطة الفلسطينية.

وتزيد معدلات البطالة في المية ومية عن 90% فيما يفتقر المخيم لأدنى الخدمات الإنسانية والأساسية إذ لا يوجد به سوى مستوصف طبي صغير تابع للأونروا يتناوب فيه طبيبان وممرضان ولا يقدم سوى خدمات صحية بسيطة ما يدفع الأهالي للذهاب للمستشفيات المكلفة في المدينة في الحالات الصعبة. كما توجد مدرسة ابتدائية واحدة تابعة للأمم المتحدة فيما يفتقر المخيم للنوادي الرياضية والاجتماعية ما أوجد فراغا مستمرا بين الأهالي ودفعهم للتفكير دوما بالهجرة والاغتراب.