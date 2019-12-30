الحبس 5 سنوات لبرلمانية عراقية سابقة إثر فضيحة شراء مقعد نيابي (فيديو)

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الإثنين، صدور حكم بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات بحق البرلمانية السابقة شذى العبوسي، إثر اتهامها بشراء مقعد في مجلس النواب.

وقالت الهيئة في بيان، إن ”محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن لمدَّة 5 سنوات بحقِّ المتهمة على خلفية تسجيل صوتي تناقلته وسائل الإعلام تضمن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ 250 ألف دولار“.

ولم تذكر هيئة النزاهة اسم شذى العبوسي صراحة، لكنه تم تداول قضيّتها في الأوساط العراقية مطلع العام الجاري.

وأثار تسجيل مسرَّب لحديث قيل إنه جرى بين عضو مجلس النواب العراقي الأسبق شذى العبوسي، ورئيس ائتلاف تضامن وضاح الصديد، جدلًا في العراق، حيث اعتبره نشطاء ”فضيحة سياسية“.

وتداول نشطاء عراقيون التسجيل الذي يتضمن صوتًا قيل إنه لـ“شذى العبوسي“، وهي تطلب من الصديد مبلغًا قدره 250 ألف دولار، مقابل مساعدته على الفوز في الانتخابات الأخيرة.

لكن الصديد قال في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“ حينها: إنّ ”التسجيل الصوتي غير دقيق وهو مفبرك والهدف منه التسقيط السياسي، لوجود حراك سياسي على إعطائنا منصبًا تنفيذيًا في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.