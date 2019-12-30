فتح: هنية يسوق خارجيا لـ ”صفقة العصر“ ولا يمثل الفلسطينيين

اعتبرت حركة ”فتح“ الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، أن جولة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة ”حماس“، الخارجية، جاءت بهدف تسويق دور ”حماس“ في ”صفقة العصر“، وتكريس مشروع ”دويلة غزة“، ومبدأ الانفصال النهائي عن فلسطين وشعبنا.

وقالت ”فتح“ في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الإثنين، إن هذه الجولة التآمرية هدفها الانخراط مع الثنائي ”ترامب – نتنياهو“ لتمرير الصفقة، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية، تستمر ”حماس“ من خلالها في حكم دويلة غزة مع ميناء ومطار في البحر تحت إشراف الأمن الإسرائيلي وبالتنسيق معهم“.

وذكر البيان أن ”خير دليل على ذلك، المحطة الأمنية على أراضي قطاع غزة بالتفاهم مع أجهزة أمن حماس وأجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية، تحت مسمى ”المستشفى الميداني“.

وأوضحت ”فتح“، أن ”حماس“ ومنذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الإسرائيلية جاءت لتكون بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها بذلك لا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها.

وحذرت كافة الأطراف الإقليمية والدولية من مغبة التعامل والتعاطي مع هنية؛ لأنه لا يمثل شعبنا الفلسطيني، إنما يمثل من يتآمر عليه والمشاريع التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية، وقالت إنها ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة ”حماس“ بكل صلابة وحزم.

واستهل هنية، مطلع ديسمبر الجاري، جولته الخارجية، التي تشمل عددا من الدول، بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أعلنته الحركة.