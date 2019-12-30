”حماس“ تنفي عقد محادثات مع إسرائيل للتوصل لهدنة طويلة المدى

نفت حركة ”حماس“ الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الاثنين، عقد أي محادثات هدنة مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها: ”الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، والعدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا“.

ودار حديث واسع أمس الأحد عن وجود هدنة طويلة المدى بين إسرائيل وحركة حماس يتم بموجبها منح الفلسطينيين تسهيلات جديدة، وهو ما نفته إسرائيل أيضا.

وقال عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل زئيف إلكين، في تصريح نقلته قناة ”مكان“ العبرية، يوم الاثنين: ”لم نتوصل لهدنة مع حماس ونحن بعيدون عن ذلك، والحديث يدور فقط عن خطوات إنسانية أساسية فقط“.

وشدد إلكين، وهو عضو في حزب ”الليكود“، على أن ”ملف المحتجزين الإسرائيليين، شرط أساسي للتسوية مع حماس“، لافتا إلى أن ”السياسة تجاه غزة لم تتغير وأن نقل الأموال إليها سيتم فقط تحت رقابة إسرائيلية وثيقة“.