رئيس البرلمان العراقي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى حماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي، وذلك إثر هجوم أمريكي على مقرات لمليشيات حزب الله العراق، المقربة من إيران.

وأكد الحلبوسي في بيان له، ”ضرورة ضبط النفس والالتزام بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي التي تتواجد على الأراضي العراقية“.

وقال إن تلك البعثات موجودة ”بطلب وموافقة من الحكومة“، مطالبا بأن ”تكون جميع القوات تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي)“، في إشارة إلى فصائل ”الحشد الشعبي“.

واستنكر الحلبوسي في بيانه ”الاعتداء الذي تعرضت له قطعات من الحشد الشعبي“، معتبرا إياه ”انتهاكا لسيادة العراق“.

وقتل 25 مقاتلا من كتائب ”حزب الله“ العراقي الموالية لإيران وأصيب 51 آخرون بقصف جوي أمريكي في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قصف مقرات حزب الله العراق يأتي ردا على هجمات صاروخية نفذتها الكتائب واستهدفت قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين.