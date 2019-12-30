إسرائيل توضح حقيقة التوصل لـ“هدنة طويلة المدى“ مع حماس

نفى عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل زئيف إلكين، التوصل لأي اتفاق هدنة أو تهدئة مع حركة ”حماس“ في قطاع غزة.

وقال الوزير إلكين في تصريح نقلته قناة ”مكان“ العبرية، يوم الاثنين: ”لم نتوصل لهدنة مع حماس ونحن بعيدون عن ذلك، والحديث يدور فقط عن خطوات إنسانية أساسية فقط“.

وشدد إلكين – وهو عضو في حزب الليكود – على أن ”ملف المحتجزين الإسرائيليين، شرط أساسي لهذه التسوية مع حماس“، لافتا إلى أن ”السياسة تجاه غزة لم تتغير وأن نقل الأموال إليها سيتم فقط تحت رقابة إسرائيلية وثيقة“.

بدوره أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أنه ”لن تكون هناك تسوية من دون إعادة الإسرائيليين المحتجزين، لكن يمكن التوصل إلى تهدئة“.

يذكر أن حديثا واسعا دار أمس الأحد عن وجود هدنة طويلة المدى بين إسرائيل وحركة حماس يتم بموجبها منح الفلسطينيين تسهيلات جديدة.

وعلق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تلك الأنباء قائلا: ”مع الأسف الشديد، تجري حوارات حول تفاهمات للتهدئة في غزة، يعني هنا (الضفة الغربية) تُمنع عنا الأموال وتُقضم الأرض، وهناك (غزة) تُصنع تفاهمات للتهدئة وتفاهمات للسكوت وأموال تذهب لهم يحملها نتنياهو شخصيا ويوصلها، ونحن هنا يقطع عنا لماذا؟“.

من جهته، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة ”فتح“ عزام الأحمد، إن ”التعاون ما بين إسرائيل وحماس وكل الدول المتواطئة معهما بدأ يتعمق يوما بعد يوم من أجل ترسيخ الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وفصل غزة جغرافيا وقانونيا عن فلسطين لقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967“.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين ”الرسمية أن ”إسرائيل وعلى رأسها نتنياهو تخطط تحت غطاء التهدئة الطويلة الأمد الى ترسيخ سلطة الأمر الواقع في غزة، وفصلها عن الضفة، إلى جانب إجراءات خطيرة للغاية تنفذ في الضفة للاستيلاء على مزيد من الأراضي، في إطار مخطط متواصل منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967“.

وشدد على أنه ”آن الأوان للكف عن استمرار إصدار بيانات الإدانة والبدء بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات منذ سنوات، وأهمها قرارات المجلس الوطني في دورته قبل سنتين بالانفصال عن الاحتلال بشكل كامل، والانتقال من السلطة إلى الدولة، والبدء بخطوات عملية على الأرض مهما كان الثمن“.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن ”التهدئة الطويلة الأمد بين حماس وإسرائيل عبارة عن إجراءات تأتي بالتزامن ما بين عمليات البطش الإسرائيلي، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة الأموال“.

وأضاف: ”تأتي كذلك في ظل تفرد اسرائيل بالضفة من جهة، ومحاولة تكريس كيان جديد في غزة من جهة أخرى، لتحقيق مصالح سياسية“، بحسب ما نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية.