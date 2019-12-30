أمريكا تقتل 4 من حركة ”الشباب“ بضربات جوية في الصومال‎

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الاثنين، عن مقتل 4 متشددين من حركة ”الشباب“ إثر 3 غارات جوية أمريكية استهدفت موقعين في الصومال، أمس الأحد.

وجاءت الغارات بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا في تفجير شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة مقديشو، في هجوم هو الأسوأ في الصومال منذ ما يزيد على عامين.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا عبر بيان، أن ”اثنين من المتشددين قتلا في غارتين جويتين في كونيو بارو، وقتل آخران في غارة جوية في كاليو بارو، فيما لم تسفر الضربات عن سقوط أي قتلى مدنيين“.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية من حين لآخر في الصومال لدعم حكومة مقديشو الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة وتحارب حركة الشباب منذ سنوات.

وقالت القيادة الأمريكية: ”ستواصل الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية في الصومال زيادة الضغط على الحركة المتشددة بهدف حرمانها من القدرة على تدبير هجمات“.