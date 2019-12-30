فتح: سنواصل دعم أسر الشهداء والجرحى رغم ”قرصنة“ إسرائيل لمخصصاتهم

أكد قيادي فلسطيني في حركة ”فتح“، يوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية ستواصل صرف مخصصات الشهداء والجرحى التي اقتطعتها إسرائيل مؤخرا.

وقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”إسرائيل اتخذت إجراء تصعيديا آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية من خلال قرصنة 150 مليونا من أموال المقاصة، وهي مستحقات الشهداء والجرحى“.

في اجراء تصعيدي اخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية قررت إسرائيل قرصنة ١٥٠ مليون من أموال المقاصة وهي مستحقات الشهداء والجرحى . سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنه. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 30, 2019

وأضاف: ”سنواصل صرف مخصصاتهم مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة“.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أمس الأحد أن ”إسرائيل لم تترك مجالا إلا واستغلته من أجل أن تقضم الأراضي الفلسطينية وآخرها اليوم، قررت أن تحسم الأموال التي لنا عن 2018 وقيمتها 150 مليون شيقل“.

من جهتها، قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ”قرار (الكابينت) الإسرائيلي اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه“.

وأكدت عشراوي في بيان أصدرته الأحد، أن ”هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها“.

وأضافت أن ”الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده الساحة الاسرائيلية والذي يدفع ثمنه دائما شعبنا وأرضه ومقدراته“.

وشددت عشراوي على أن ”هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات شعبنا“، مطالبة المجتمع الدولي بـ“اتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها“.

يشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) صادق، مساء الأحد، على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية ”المقاصة“، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصادقة ”الكابينيت“ على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت.