عائلة الغرباوي تحمل ”حماس“ مسؤولية سلامة ابنها بعد اتهامه باغتيال بهاء أبوالعطا

حملت عائلة الغرباوي في فلسطين، حركة حماس وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج غير محمودة تترتب على ما تم بثه في بعض وسائل الإعلام بحق ابنهم العميد شعبان عبد الله الغرباوي.

جاء ذلك بعد أن اتهمت وزارة الداخلية التابعة لحماس أمس الأحد العميد شعبان الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية التابع للسلطة الفلسطينية، بنقل معلومات متعلقة بالقيادي في الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد بهاء أبو العطا مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن اغتياله.

وقالت عائلة الغرباوي في بيان، اليوم الاثنين، إن ما تم تداوله لا يدين ابنها بما نسب اليه، إذ يفتقد لكل الأدلة الكافية لإدانته، وهو بريء من كل ما نسب إليه من تلفيقات.

وشددت على أن ما تم نشره يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي بين عائلات الوطن، ونشر الفتنة كونه يتعارض مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية وديننا الحنيف.

وأشارت في بيانها، إلى أنها وعائلة أبو العطا تشتركان في الدم والوطن، وكلتاهما قدمت الشهداء والجرحى والأسرى، وهما في خندق واحد في مقاومة المحتل.

وأعربت عن ثقتها بتفهم أبناء شعبنا للحقيقة، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس أعلنت أمس الأحد، عن اعتقال خلية جمعت معلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا، ورصدت تحركاته، وتابعته على مدار أشهر عدة وحتى آخر ساعة قبل اغتيال الاحتلال له.

وقالت الداخلية إن ”ما قام به أفراد الخلية، الذين تم اعتقالهم لدى جهاز الأمن الداخلي، من تقديمٍ لمعلوماتٍ مفصلة ودقيقة عن تحركات الشهيد أبو العطا قد ساهم في وصول الاحتلال إليه، واغتياله“.

وأضافت أنه ”خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبين أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد ”أبو العطا“ بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية“.