خامنئي ينشر تغريدة بالذكرى الـ13 لإعدام صدام حسين.. فماذا قال؟

نشر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مساء الأحد، تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر تزامنا مع الذكرى الـ13 لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال خامنئي في تغريدته، ”من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفياتي ”.

وأضاف: ”انظروا كيف أن القدرات الضعيفة مجرد فكرة وكيف يبيد الله تعالى بقوته هذه القوى الضعيفة ويقضي عليها وكأنها لم تكن“.

کسانی که خیال میکنند قدرت آنها ابدی است، به #صدام حسین و محمدرضا #پهلوی و #شوروی سابق نگاه کنند؛ ببینند چگونه #قدرتهای_پوشالی یک پندار محض است و چطور خدای متعال با دست قدرت خود، این قدرتهای پوشالی را نابود میکند و از بین می‌برد؛ مثل این‌که در دنیا نبوده‌اند!#سالمرگ_صدام — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) December 29, 2019

ونفذ قرار حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في فجر يوم عيد الأضحى بالعام 2006، ما أثار جدلا بشأن توقيت تنفيذ الحكم الذي صادف أول أيام العيد لدى السنة.

كما رافق تنفيذ الحكم سلوكيات طائفية كشفتها مقاطع تم تصويرها في غرفة الإعدام، وهو ما كان بحد ذاته مدار تنديد دولي، رأت في التصوير بحد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان.