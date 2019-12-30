مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد ”حزب الله“ العراقي شنتها طائرات ”إف 15“

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان راث هوفمان، الأحد، أن مقاتلات حربية نفاثة نفذت غارات جوية استهدفت 5 مواقع لكتائب ”حزب الله“ العراقي.

وقال هوفمان، في تصريحات لقناة ”فوكس نيوز“، الأمريكية، إن جيش بلاده نفذ غارات جوية في العراق وسوريا، الأحد، بعد أيام من مقتل مقاول دفاع أمريكي في مجمع عسكري في هجوم صاروخي.

وأضاف اثنان من مسؤولي وزارة الدفاع أن مقاتلات سلاح الجو من طراز ”إف-15“ نفذت الضربات، دون تفاصيل إضافية، أو يذكرا من أين انطلقت.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في الإدارة (لم يذكر اسمه) لقناة ”فوكس نيوز“، إن وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، سافروا الأحد إلى منتجع مار لاغو في فلوريدا للقاء الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الضربات، دون تفاصيل إضافية.