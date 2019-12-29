مستشار عباس: الانتخابات ستجرى في القدس رغم أنف الاحتلال.. والمرسوم الرئاسي سيصدر قريبا

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، نبيل شعث مساء الأحد، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيصدر المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس قريبا.

وأضاف شعث في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”الرئيس عباس كان يفضل إصدار المرسوم بعد موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس، لكن نحن لا نريد لإسرائيل وغيرها أن يعتقدوا أننا نريد إذن إسرائيل لإجراء الانتخابات، والمرسوم سيصدر وسنظل نضغط على إسرائيل حتى مشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات“.

وأكد أن ”هناك اتصالات لمعظم دول العالم لتضغط على إسرائيل كي تعود إلى صوابها وتسمح لأهالي القدس الشرقية بالمشاركة في حقهم الديمقراطي بالانتخابات“.

وعن تجاهل حكومة إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية في مدينة القدس المحتلة، وصف رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية هذا الأمر بالـ“حقير“، مؤكدا أنه ”جزء من القرارات الإسرائيلية التي تتميز بالفاشية والأبارتهايد، واستغلال قوتها العسكرية في احتلال أرضنا وتعميق احتلالها“، حسب وصفه.

وتابع: ”إسرائيل تدعي أمام العالم أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وها هي تحرم آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من الانتخابات في بلادهم“.

ولفت إلى أنه ”في انتخابات 1996 و2005 و2006، كانت إسرائيل تقول إنها لن نسمح بالانتخابات في القدس، لكن في كل مرة تتم مشاركة أهلنا في القدس بالانتخابات رغما عن أنف إسرائيل وحكومتها“، على حد تعبيره.