النيابة العامة السودانية تطالب صلاح قوش بتسليم نفسه

المصدر: إ ف ب

طالبت النيابة العامة السودانية، اليوم الأحد، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، صلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء؛ بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.

وكان صلاح قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى آب أغسطس 2009. في عام 2012، حكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي.

وفي شباط فبراير 2018، عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير، في الحادي عشر من نيسان أبريل 2019.

وأصدرت النيابة العامة بيانا، جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ“الثراء الحرام لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه“.

وطالبت النيابة، ”المتهم صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا“، كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن، الأسبوع الماضي، بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.

وفي 15 آب أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابه ”انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ”لديها معلومات تتمتع بالصدقية، مفادها بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني“.