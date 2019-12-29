رفض فلسطيني واسع للتهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل

عبرت قيادات سياسية وحزبية فلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها التام لأي مبادرة تسوية طويلة الأمد تدور أنباء عنها حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل حديث عن وجود وسطاء ينقلون بنودا بين الجانبين من أجل الاتفاق عليها والتوصل لاتفاق هدنة طويل المدى.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن التعاون بين إسرائيل وحماس وكل الدول المتواطئة معهما، بدأ يتعمق يوما بعد يوم من أجل ترسيخ الانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وفصل غزة جغرافيا وقانونيا عن فلسطين، لقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.

وأضاف الأحمد في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين ”الرسمية، أن هذا أمر طبيعي، ومن غير الطبيعي ألا تشن هجوما، موضحا أن إسرائيل وعلى رأسها بنيامين نتنياهو تخطط تحت غطاء التهدئة طويلة الأمد، إلى ترسيخ ”سلطة الأمر الواقع“ في غزة، وفصلها عن الضفة، إلى جانب إجراءات خطيرة للغاية تنفذ في الضفة الغربية، للاستيلاء على مزيد من الأراضي، في إطار مخطط متواصل منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي عام 67.

وشدد على أنه آن الأوان للكف عن استمرار إصدار بيانات الإدانة، والبدء بتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات منذ سنوات، وأهمها قرارات المجلس الوطني في دورته قبل سنتين بالانفصال عن الاحتلال بشكل كامل، والانتقال من السلطة إلى الدولة، والبدء بخطوات عملية على الأرض مهما كان الثمن.

واقع جديد

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، إن ”التهدئة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل عبارة عن إجراءات تأتي بالتزامن ما بين عمليات البطش الإسرائيلي، والاستيلاء على الأراضي، وقرصنة الأموال“.

وأضاف بقوله: ”تأتي كذلك في ظل تفرد إسرائيل بالضفة من جهة، ومحاولة تكريس كيان جديد في غزة من جهة أخرى، لتحقيق مصالح سياسية“، بحسب ما نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية.

بدوره، دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ سلفيت عبد الله كميل، أبناء الشعب الفلسطيني كافة، إلى الالتفاف حول القيادة في المعركة التي تخوضها لمواجهة الهجمة الأميركية المساندة لإسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وأبرزها الاستيطان.

وطالب كميل في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“، تعقيبا على مناقشة ”الكابينت“ الإسرائيلي خطة حول تهدئة طويل الأمد في غزة، بالتخلي عن كل الأفكار التي تؤدي الى ترسيخ لانقسام الفلسطيني، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني يدرك أن أمريكا وإسرائيل تعملان مع حماس لإقامة دويلة في غزة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيدحض هذه المؤامرات من خلال التفافه حول القيادة في إطار الوحدة الوطنية، وتحت عنوان ”التمسك بالثوابت الفلسطينية“.

خطة النقاط الست

من جهته، حذر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، من صفقة التفاهمات بين حماس وإسرائيل، التي تأتي في إطار مخطط إسرائيلي بدا واضحا في خطة الست نقاط التي أعلنها نتنياهو بما فيها الممر المائي والمطار، الأمر الذي يسارع الخُطى لتمرير المشروع بالتزامن مع تطبيق دولة الاحتلال لـ ”صفقة القرن“.

وطالب العوض في تصريحات إذاعية، حركة حماس بالتراجع عن تفاهماتها مع إسرائيل، لأنها تصب في مصلحة ”صفقة القرن”، والهدف منها الهجوم على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى خطورة قرار الاحتلال تسجيل المستوطنين أراضي باسمهم في الضفة الغربية، والذي يندرج في سياق المشروع الإسرائيلي التصفوي، ومحاولة فصل قطاع غزة، معتبراً أن الأمن السياسي هو المطلوب للقضية الفلسطينية، وليس الخيار الاقتصادي.

وقال: ”نحن على أعتاب الذكرى الـ 65 لانطلاقة الثورة، ولذلك فإن الحل يتمثل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، مؤكدا أن ”أي حلول لا تشمل ذلك تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وهي مرفوضة“.

ضرب المشروع الوطني الفلسطيني

وفي الإطار ذاته، قال الأمين العام لجبهة التحرير، منسق القوى والفصائل الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن الحديث عن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، هو خطة خبيثة مبيتة من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، موضحا أن التعاطي مع هكذا مشاريع هو تساوق مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“، أن هذه التهدئة التي تناقشها حكومة الاحتلال بموافقة حماس، التي قررت وقف ”مسيرات العودة“ وأعطت الضوء الأخضر لبناء مستشفى أمريكي، هو من أجل تقديم أوراق اعتماد.

وأشار أبو يوسف إلى أن الهجوم والتحريض اللذين تتعرض لهما القيادة الفلسطينية من قبل أمريكا وإسرائيل يتزامنان مع هجمة مماثلة من قبل حركة حماس، للاستفادة من الموقف الذي تقوده في غزة، والإيهام بأن هناك إمكانية لإنشاء دويلة في القطاع، ضمن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وتمرير ما تسمى ”صفقة القرن“ التي تمس كل الحقوق الوطنية الفلسطينية.