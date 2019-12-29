برهم صالح: نرفض أي تدخل خارجي في شؤون العراق

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله في قصر السلام بالعاصمة بغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو، اليوم الأحد، على احترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان، أن الجانبين تناولا ”أهمية العلاقات بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار“، وأضاف أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ”ضرورة دعم استقرار العراق، وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية“.

والخميس الماضي، رفض صالح تكليف مرشح تحالف ”البناء“ المدعوم من إيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين، وعلى خلفية موقفه، تعرض صالح لضغوط كبيرة من القوى السياسية في تحالف ”البناء“، التي اتهمته بخرق الدستور والحنث باليمين، وطالبت البرلمان بمحاسبته.