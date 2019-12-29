هجمات الضفة.. ورقة مساومة إسرائيلية ضد ”حماس“ في غزة

كشفت إسرائيل، اليوم الأحد، أن رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها ووقف أنشطتها في الضفة الغربية كجزء من تسوية شاملة مع إسرائيل منع الأخيرة من إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في الداخل.

وأوضحت تقارير عبرية، أن ”إسرئيل عرضت على حماس وقف الهجمات المسلحة في الضفة الغربية إلا أن الأخيرة رفضت، موضحة أن الاقتراح قدمه مسؤولون أجانب يلعبون دور الوسيط للتوصل للتسوية“، حسب موقع ”i24news“ العبري.

وحسب القناة، جاء رد ”حماس“ على هؤلاء المسؤولين أن كل التفاهمات المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل تخص قطاع غزة فقط، ولن تشمل الضفة الغربية التي لا تزال ”تحت الاحتلال“، حسب ما جاء في الرد.

وعن إصرار إسرائيل وقف أنشطة حماس في الضفة، قالت مصادر إسرائيلية إن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي بمن فيهم منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يميلون إلى الموافقة على إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، في حين يرفض جهاز الأمن العام ”الشاباك“ هذه الفكرة.

وأكد ”الشاباك“ أنه في حال عدم التزام حماس بوقف نشاطها المسلح في الضفة الغربية والسماح لعمال من قطاع غزة بالعمل في إسرائيل فإن ذلك سيكون خير وسيلة لنقل الأموال من حماس لنشطائها في الضفة الغربية لإنعاش نشاطهم.

معاناة إنسانية

في الإطار ذاته، دعت ”اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة“، اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة؛ جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2006.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في بيان: إن ”الأوضاع في القطاع تتطلب تدخلا عاجلا وحاسما من الأمين العام للأمم المتحدة، للضغط على الاحتلال لرفع الحصار“.

وشدّد الخضري على أن ”الحصار غير أخلاقي، وغير إنساني، ويتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان“.

وأشار إلى أن البوابة الحقيقية لإنهاء المعاناة ورفع الحصار؛ ”فتح كافة المعابر، وإدخال البضائع والمواد الخام اللازمة للصناعات دون قوائم ممنوعات، وتشغيل الممر الآمن“.

وأكد أهمية ”السماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، إلى جانب إقامة مشروعات تشغيلية للعمال، وإغاثة الأمور الحياتية من انقطاع الكهرباء والمياه وخدمات القطاعات الإنسانية“، وفق الخضري.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارا مشددا منذ عام 2006، حيث يغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيا لدخول بعض البضائع والمسافرين.