العراق.. وثيقة مسربة تكشف فسادا في هيئة الحشد الشعبي

كشفت وثيقة مسربة من مواقع عراقية حكومية اليوم الأحد، عن فساد مالي في هيئة الحشد الشعبي تتعلق بمرتبات الجنود.

ونشر حساب ”ماكس برو“، وهو لقراصنة اخترقوا مواقع حكومية خلال الأيام الماضية، وثائق تظهر فروقات كبيرة في الأموال المستقطعة من وزارة المالية، وتلك الممنوحة إلى عناصر الحشد الشعبي كمرتبات.

وبحسب إحدى الوثائق، فإن مخاطبات جرت بين وزارة المالية وهيئة الحشد الشعبي، حيث سألت الوزارة عن سبب النقص الحاصل في توزيع الرواتب.

وتظهر الوثيقة، استقطاع مبلغ 200 دولار عن كل عنصر ، رغم سحب تلك الأموال من وزارة المالية.

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن فساد قادة في فصائل الحشد الشعبي، تتعلق برواتب الجنود، حيث يتسلم القادة تلك الرواتب من الحكومة العراقية، عبر بطاقات كي كارد، باستخدام الرقم السري، بعد سحب تلك البطاقات من الجنود، وتسلم تلك المرتبات، ومنح أصحابها مبلغا أقل، دون قدرة هؤلاء على الشكوى، بسبب التهديدات التي تطالبهم من تسريحهم.