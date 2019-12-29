مرشحان جديدان يدخلان ”حلبة الصراع“ على منصب رئاسة الحكومة العراقية

تداولت قيادات في ”تحالف البناء“ خلال اجتماع عُقد يوم أمس، اسم القيادي السابق في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي، والخبير في الشؤون الأمنية توفيق الياسري لترشيحهما إلى منصب رئيس الحكومة، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

يأتي ذلك بالتزامن مع عودة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى بغداد مساء أمس، آتيا من مقر إقامته في السليمانية، لاستكمال مباحثات تكليف رئيس الحكومة المقبل واستئناف عمله في الرئاسة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ إن ”تحالف البناء تداول اسم المرشحين الأسدي والياسري، لتقديم أحدهما إلى رئيس الجمهورية، لتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة، وفق تفاهمات مبدئية بين الطرفين“.

وأضاف أن ”المجتمعين اتفقوا على مفاتحة الأسدي والياسري في تلك المسألة، ومعرفة ردود فعلهما، والرؤية التي سيطرحها كل منهما، على أن يختار تحالف البناء ما يتلاءم مع الظرف الحالي الذي يمر به العراق“، لافتا إلى أن ”الأسدي مدعوم من منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وأصر عليه الأخير بقوة“.

وأخفق تحالف البناء في تقديم أكثر من ستة مرشحين إلى رئيس الجمهورية، بسبب الرفض الشعبي، والفيتو الذي وضعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على أكثر من مرشح.

من هما المرشحان؟

وينحدر الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي من محافظة ميسان، جنوبي العراق، وهو قيادي كبير سابق في جهاز مكافحة الإرهاب، وتربطه علاقات وثيقة بنائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المندس، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، لكنه في المقابل يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الاجتماعية، إثر مشاركته الفاعلة في الحرب ضد تنظيم داعش بمحافظة نينوى خلال السنوات الماضية.

أما الياسري، فهو عسكري وسياسي عراقي، كان برتبة عميد في أحداث عام 1991 في العراق، وقاد المعارضين لنظام صدام حسين في مدينة الديوانية، ثم هرب إلى المملكة العربية السعودية التي مكث فيها سنوات عدة في مخيم رفحاء، ومنها إلى لندن التي نشط فيها بين صفوف المعارضة ضمن قيادة حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، لكنه انفصل بعد ذلك وعاد إلى العراق، وتسلم عدة مهام ومسؤوليات.

بدورهم، عبر ناشطون ومتظاهرون في ساحة التحرير، عن قلقهم حيال ترشيح عسكريين لتسلم رئاسة الوزراء، وإن كانوا متقاعدين، لكن دستور البلاد نص على أن العراق دولة مدنية.

وقال الناشط واثق المياحي إن ”الأسدي وإن كان يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط المجتمعية، لكن لا ينبغي ترشيحه للمنصب، فالعراقيون يحبون العسكر بطبعهم، ويضعون هالة عليهم، لكن العقود الماضية، من تسبب بالدمار للعراق هي العقلية العسكرية الحاكمة، التي تبتعد بطبعها عن التفاهمات ومسألة حقوق الإنسان، ومفاهيم الدولة الحديثة“.

وأضاف المياحي لـ“إرم نيوز“ أن ”المتظاهرين ربما سيطلبون من الأسدي عدم الترشح إلى المنصب، وحتى الياسري، فهو معروف بأنه ابن هذه الطبقة وتسلم مناصب ومسؤوليات خلال الفترات الماضية، ولا يمكن القبول به، لكن الأسدي ستكون هناك طريقة مناسبة لرفضه وإعلان ذلك“.