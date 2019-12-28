”الجهاد الإسلامي“ تتمسك بمقاطعة الانتخابات الفلسطينية

أعلنت حركة ”الجهاد الإسلامي“ ثالث أكبر الأحزاب الفلسطينية اليوم السبت، رسميا مقاطعتها للانتخابات المزمع إجراؤها قريبا.

وقالت الحركة في بيان عقب اجتماع لمكتبها السياسي، إن ”موقف الحركة يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة“.

واعتبرت الحركة أن ”الانتخابات ليست المدخل الحقيقي لاستعادة التوافق، وأن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي وبناء المرجعية الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الحقيقي، ومقاومة الاحتلال، وإفشال مشاريع التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين“.

وحذرت من احتمالية أن ”تكون الانتخابات وصفة لتكريس الانقسام، لتحقيق رغبة العدو وعملائه في جعلها مدخلا للانفصال بدلا من وحدة الصف الوطني“.

وقاطعت الحركة الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2006، إلا أنها شاركت في انتخابات المجالس البلدية التي جرت في العام 2005، وحصلت على عدد من المقاعد في بلديات قطاع غزة المختلفة.

وتسعى الفصائل الفلسطينية، للبحث عن خروج من مأزق الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 12 عاما، الذي بدأ بسيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، وانقلابها على السلطة الفلسطينية التي كانت حركة فتح تسيطر على أغلبية مفاصلها.