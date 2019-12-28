الجيش الليبي يوثق مشاهد تعذيب في سجن للميليشيات جنوب طرابلس (فيديو)

وثق جنود في الجيش الليبي، مشاهد مأساوية لأوضاع معتقلين سابقين داخل أحد سجون الميليشيات، في منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس، الذي سيطر عليه الجيش خلال الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع مصور، جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زنازين المعتقلين داخل سجن معسكر حمزة، الذي تتخذه كتيبة 301 التابعة لحكومة الوفاق مقرا لها، وأدوات تعذيب، ومظاهر تبين كيف كان المعتقلون يعامَلون داخلها.

ويبين المقطع المصور أماكن توقيف معدة خصيصا للتعذيب، بالإضافة إلى عبارات مكتوبة على جدرانها، بدماء بعضهم، ما يشير إلى أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة.

وأشار أحد الجنود التابعين للجيش الليبي وهو يتجول بكاميراته في أرجاء السجن، إلى الغرف الضيقة وأماكن المعيشة السيئة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن السجن المُشيد تحت الأرض يحتوي على غرف مظلمة، وفي غرف أخرى دون السجناء عبارات تشير إلى تعرضهم لانتهاكات.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تمكنت وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الليبية من السيطرة على معسكر حمزة (301 سابقا) بعد اشتباكات عنيفة مع المليشيات انتهت بفرارهم.