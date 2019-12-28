مفوضية حقوق الإنسان: عودة عصابات الجريمة المنظمة للعراق

أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، السبت، بأن عصابات الجريمة المنظمة ظهرت مجددا في البلاد، مستغلة ”هشاشة“ الوضع الأمني.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان مقتضب، ”رصدنا ارتفاعا في عمليات الاغتيال والاستهداف للمواطنين“، مضيفا أن ”ذلك جاء بسبب هشاشة الوضع الأمني وعودة عصابات الجريمة المنظمة“.

جاء التصريح عقب العثور على جثة محترقة قرب ”ساحة التحرير“ وسط بغداد، التي تعد معقل المحتجين في العاصمة العراقية.

وقال ضابط في شرطة بغداد برتبة ملازم، إن ”المتظاهرين أبلغوا قوات الأمن بوجود جثة محترقة مجهولة الهوية قرب جسر الأحرار القريب من ساحة التحرير وسط بغداد“، مضيفا أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا في المكان، وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في الحادث.

ويقع ”جسر الأحرار“ على مقربة من ”ساحة التحرير“ التي تعد معقل المتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

والجمعة، قتل 3 أشخاص على يد مسلحين مجهولين في هجمات منفصلة ببغداد والبصرة وديالى.

وتأتي هذه الحوادث وسط تصاعد في وتيرة عمليات استهداف ناشطين في الاحتجاجات على مدى الأسابيع الأخيرة، ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية وأخرى طبية وأمنية.