عريقات: لا انتخابات رئاسية أو تشريعية من دون القدس

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أنه سيتم إلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة حال منعت إسرائيل إجراءها بالقدس.

وقال عريقات، لإذاعة ”صوت فلسطين“، إن ”إقدام إسرائيل على منع إجراء الانتخابات بالقدس أمر كارثي، مضيفا أنه ”لا انتخابات دون القدس وإصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة، سيؤدي في النهاية إلى إلغائه“.

وشدد على أن ”القيادة الفلسطينية تواصل جهودها مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات بالقدس، وأن دولا أوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في المدينة“.

في سياق منفصل، لفت عريقات إلى أن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت الأخيرة، تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، قائلا: ”ما تحدث به الوزير الإسرائيلي يمثل بداية الضم لأراضي الضفة الغربية“.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في تصريحات سابقة، أنه لن يصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية إلا بعد التأكد من إجرائها بالقدس.