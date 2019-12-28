صحف عالمية: تركيا تستعد للتدخل عسكريا في ليبيا .. وقوات يابانية إلى الشرق الأوسط

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت بملفات بارزة عدة، تصدرتها الاستعدادات العسكرية للتدخل عسكريا في ليبيا، لإنقاذ حكومة ”الوفاق“ في طرابلس، كما توقفت الصحف عند القرار الياباني بإرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط.

وسلطت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، الضوء على استعداد السلطات التركية لإرسال قوات برية وبحرية في محاولة لإنقاذ حكومة طرابلس من الانهيار بعد التقدم الكبير للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر واقترابه من دخول العاصمة، وسط تقارير تفيد بأن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم أنقرة سيكونون من بين الجنود الذين سيتم نشرهم في طرابلس.

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف الخبراء من أن يؤدي التدخل العسكري التركي إلى اتساع القتال وتفاقم الأزمة الليبية.

كما اهتمت ”الإندبندنت“ أيضا، بموافقة اليابان أمس الجمعة على خطة مثيرة للجدل، تتضمن إرسال قواتها البحرية إلى الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية التي تنقل النفط إلى الدولة التي تعتمد بشدة على الواردات من المنطقة في توفير حاجتها من الطاقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن قرار مجلس الوزراء الياباني يعكس التوترات التي تصاعدت بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وعلى الرغم من كونها حليفا للولايات المتحدة، إلا أن القوات اليابانية ليست جزءا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية المجاري المائية في الشرق الأوسط، إذ يبدو أن اليابان كانت تحاول الحفاظ على موقفها الحيادي في المواجهة الأمريكية الإيرانية.

وبموجب الخطة، سترسل اليابان حوالي 260 من أفراد قوة الدفاع الذاتي البحرية مع مدمرة وطائرتي استطلاع من طراز P-3C، لجمع المعلومات الاستخبارية في خليج عمان وبحر العرب ومضيق باب المندب.

وأصدر وزير الدفاع تارو كونو أمرا للقوات ببدء الاستعداد للعملية، التي من المقرر أن تبدأ لمدة عام في بداية العام المقبل، ولكن من المقرر أن تبقى اليابان بعيدا عن مضيق هرمز، حيث يعمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

فوضى في إسرائيل

تناولت الصحيفة الأمريكية ”واشنطن بوست“، تداعيات الجمود السياسي في إسرائيل مع مرور عام على تصويت الكنيست بحل نفسه، ما أدى إلى 3 انتخابات عامة خلال أقل من 12 شهرا.

وأصبحت إسرائيل عالقة في مستنقع من الجدل السياسي بعد أن فشلت جولتا تصويت وساعات لا تحصى من المشاحنات في إنتاج حل للأزمة.

ورأت الصحيفة أنه بالنظر إلى فشل الانتخابات في المرتين السابقتين في إنتاج فائز واضح بين حزب المعارضة ”أزرق أبيض“ وحزب الليكود الحاكم، من المستبعد أن تسفر الانتخابات الثالثة عن نتيجة حاسمة.

أمريكيون يمولون طالبان

أما صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فاهتمت بدعوى مرفوعة ضد شركات كبرى ومقاولين أمريكيين يُزعم أنهم دفعوا أموالا لحركة طالبان في أفغانستان من أجل الحماية.

وأفادت الدعوى القضائية التي رفعتها أسر 143 من ضحايا القوات الأمريكية المنشورة في أفغانستان، أمام محكمة فيدرالية أمس الجمعة، بأن المقاولين الأمريكيين والدوليين الذين شاركوا في مشاريع إعادة إعمار أفغانستان دفعوا الأموال لطالبان في مقابل الحماية، ما عزز قدرة الحركة الإرهابية على مهاجمة وقتل القوات الأمريكية.

وزعمت الدعوى أن الشركات كانت تدفع الأموال لطالبان من خلال مقاولين محليين من الباطن، أو يستأجرون حراسا من طالبان مباشرة ويمنحونهم رواتب، ما سمح للشركات بالتوفير في تكلفة الاستثمار في الأمن اللازم لحماية أصولها وموظفيها، على الرغم من أن هذه المدفوعات ساعدت في تمويل هجمات المتمردين على القوات الأمريكية والشركات التي لم تلجأ إلى هذه الممارسة.