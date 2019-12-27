مجلس وزراء السودان يجيز ميزاتية ٢٠٢٠ برفع الدعم التدريجي عن المحروقات

أجاز مجلس وزراء السودان، اليوم الجمعة، موازنة العام المالي ٢٠٢٠ برفع الدعم التدريجي عن المحروقات “البنزين” و”الجازولين” مع الإبقاء على دعم القمح وغاز الطبخ.

وأقرت الميزانية التي اجازها مجلس الوزراء في اجتماع استمر لنحو ٦ ساعات، زيادة كبيرة في مرتبات عاملين بنسبة ١٠٠%، ودعم مباشر لحوالي ٤.٥ ملايين شخص بواقع ١٥٠٠ جنيه للأسر الواقعة تحت خط الفقر مع زيادة الدعم مستقبلاً ليغطي حوالي ٦٠ ـــــ ٨٠% من المواطنين.

واعتمدت الميزانية، مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية، مع تقديم وجبة إفطار لتلاميذ الأساس، بجانب مجانية العلاج في المستشفيات الحكومية.

ورفض مجلس الوزراء، مقترحات قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية،بشأن أول موازنة عقبت الاطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في ١١ ابريل/ نيسان الماضي.

وبدأت السودان في ٢١ اغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر ٣٩ شهرا يتقاسم خلالها الحكم المجلس العسكري ”المحلول“ وقوى الحرية والتغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية تعقبها انتخابات عامة.