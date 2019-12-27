الجيش الليبي يعلن السيطرة على طريق مطار طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الجمعة سيطرته على طريق مطار طرابلس، في حين بات يفصله عن وسط العاصمة نحو 4كم.

وقال مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، إن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4كيلومترات.

وأشار إلى أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها ”محمد الشريف“.

وأضاف اللواء المحجوب أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة، بحسب ما نقل موقع ”العربية.نت“ الإلكتروني.

ويوم أمس الخميس استهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تقهقر ”الميليشيات“ وانهيار ما تبقى من دفاعاتها في منطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس.