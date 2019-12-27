تحالف الصدر يعلن عدم مشاركته في اختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

أعلنت كتلة ”سائرون“ النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، بأنها لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة حكومة العراق المقبلة، احتراما لـ“إرادة المتظاهرين“.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان صحفي إنه ”نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق، وتجنبا لأي تفسيرات جانبية واحتراما لإرادة المتظاهرين وعدم الدخول في تنافسات سياسية لا تنتج حلولا مفيدة، تعلن كتلة سائرون استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان“.

وبين الركابي بأن الكتلة (الأكبر في البرلمان بـ54 من أصل 329 مقعدا)، ”لن تكون طرفا في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم“.

وأكد بأن ”هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة يحذر منها السيد القائد مقتدى الصدر، حرصا منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه“ داعيا ”جميع القوى السياسية لأن تكون مواقفها واضحة وأن تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات“.

وكانت ”سائرون“ قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها تصدرت انتخابات عام 2018، وتركت الأمر للحراك الشعبي لاختيار مرشح مناسب.

وتشكلت الحكومة الحالية بعد توافق كتلة ”سائرون“ مع منافستها كتلة ”الفتح“ بزعامة هادي العامري على اختيار عادل عبد المهدي، لكنها تحولت لتصريف الأعمال منذ قبول استقالتها في البرلمان مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري.

والخميس اعتذر رئيس البلاد برهم صالح عن تكليف مرشح تحالف ”البناء“ (نحو 150 مقعدا) محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.