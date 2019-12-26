العراق .. عودة قرابة 4 آلاف لاجئ من تركيا وسوريا خلال 2019‎

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الخميس، عودة 3 آلاف و905 لاجئين عراقيين إلى بلادهم من تركيا وسوريا، خلال العام الحالي.

جاء ذلك في بيان لمدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة، طالب أصغر.

وأشار إلى أن ”الوزارة أعادت (3,905) عراقي، من المتواجدين في سوريا وتركيا، طوعا، ضمن برنامجها للعودة الطوعية الأسبوعية المجانية“، مبينا أن ”رحلة العودة للاجئين العراقيين كانت من المحافظات التركية ومخيمي أكدة التركي والهول في سوريا“.

وتابع أصغر، أن ”العودة تمت بالتنسيق مع وزارة النقل والقوات الأمنية في منفذ إبراهيم الخليل لنقل العائدين من سوريا وتركيا عبر الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في البلاد“.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عادت دفعات من النازحين العراقيين المتواجدين في تركيا عبر نقلهم بالأسطول البري التابع لوزارة النقل العراقية إلى بلدهم طواعية.

وتقول الحكومة التركية، إن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يتواجدون بالأراضي التركية، وهم مشمولون بالمساعدات المختلفة.

وفر آلاف العراقيين إلى خارج بلادهم عندما اجتاح تنظيم ”داعش“ ثلث مساحة العراق صيف 2014، وتحولت مناطقهم إلى ساحة حرب طاحنة على مدى 3 سنوات بين مسلحي التنظيم والقوات العراقية.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية، منتصف العام المنصرم، فإن مليوني عراقي لا يزالون نازحين، يقيم معظمهم في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد، من أصل 5.8 مليون تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي ”داعش“، بين عامي 2014 و2017.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة لمنازلهم رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب، التي دمرت آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

وتقول الحكومة العراقية، إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.