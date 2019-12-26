الجيش السوداني يغلق الطرق إلى مقر قيادته بشكل ”مفاجئ“‎

أعلن الجيش السوداني، يوم الخميس، إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم، في إطار ”تدابير احترازية مفاجئة“.

وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن، إن إغلاق الطريق المؤدي إلى القيادة العامة يأتي في إطار ”تدابير احترازية مفاجئة“.

وأضاف، ”الإغلاق يأتي لمعالجة تأكد نية البعض في التجمع على شارع الطابية، مما لا يتوافق مع رؤية القوات المسلحة بأن يبعد حرم القيادة العامة عن التجمعات ذات الصبغة السياسية والتي قد تؤدي لإحداث فوضى في هذه المنطقة العسكرية“.

الجيش يصدر بيانا يتهم فيه مجموعات لم يسمها بمحاولة إفتعال مشاكل بمنطقة القيادة العامة مما دعاه لإغلاق شارع الطابية و المنطقة المحيطة بالقيادة العامة.

نجم عن ذلك شلل مرورى تام فى شوارع وسط الخرطوم و تكدس الكبارى من صباح اليوم الخميس.#السودان pic.twitter.com/lT6Cbgu8PE — BLACKBOY سودانى (@blackboy) December 26, 2019

وفوجئ المواطنون منذ الصباح الباكر، بإغلاق الجيش للطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة، دون إعلان مسبق، كما جرت العادة، ما أدى إلى تكدس السيارات وسط العاصمة الخرطوم، وفق مراسل الأناضول.

كما تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن إحباط محاولة انقلابية فجر اليوم الخميس، دون الاستناد إلى أي مصادر أو معلومات رسمية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 آب أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.