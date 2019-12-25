السودان.. السلطات تلاحق رئيس الوزراء السابق بتهم فساد

أصدرت النيابة في السودان، اليوم الأربعاء، أمرا بالقبض على رئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا، في قضايا تتصل بالفساد والمال العام.

ووجه قرار بتوقيع وكيل نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر طارق عبد اللطيف موسى ”أيّ رجل شرطة بتنفيذ أمر القبض على الوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر محمد طاهر إيلا، في الدعوى الجنائية رقم (55/ 2019)“.

وشغل إيلا منصب رئيس الوزراء في آخر تشكيل حكومي في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وسبق أن تقلد منصب والي البحر الأحمر شرقي السودان لفترة طويلة تجاوزت العشرة أعوام، كما تولى ولاية الجزيرة، ومنها إلى منصب رئيس مجلس الوزراء إلى حين سقوط نظام البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وبحسب الدعوى، فإنّ ”التحقيقات مع متهمين في أمانة حكومة البحر الأحمر بشأن تجاوزات وفساد مالي كشفت عن صلة الوالي الأسبق بالتجاوزات المالية في عهده“.

ويتواجد ”إيلا“ في العاصمة المصرية القاهرة منذ اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وكثفت السلطات في حكومة المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 آب/ أغسطس الماضي ملاحقة رموز النظام السابق قانونيا في قضايا الفساد والمال العام والقضايا الجنائية، بدءا من انقلاب البشير على السلطة الشرعية في حزيران/ يونيو من العام 1989.

وأطاحت ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة السودانية بحكم الرئيس عمر البشير الذي استمر لـ30 عاما (1989- 2019).