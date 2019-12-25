مسلح بسكين يقتحم كنيسة القيامة في القدس

اقتحم شاب يهودي يحمل سكينا اليوم الأربعاء كنيسة القيامة في القدس المحتلة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت القناة ”13“ العبرية في خبر عاجل، إن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشاب الذي اقتحم كنيسة القيامة في الحي المسيحي للبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأوضحت أن الشاب كان يحمل في يده ”سكين مطبخ كبيرا“، واقتحم المكان المقدس في ذروة احتفالات أعياد الميلاد.

وأفادت القناة أن هجوم الشاب على الكنيسة، تسبب في حالة كبيرة من الفزع بين روادها، لكن الهجوم لم يسفر عن إصابات، ولم تورد القناة العبرية تفاصيل إضافية حول الهجوم.