السودان.. انطلاق مظاهرات تطالب بتحقيق أهداف الثورة (فيديو)

جابت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، شارك فيها المئات، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، ومعالجة المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وتأتي المظاهرات قبيل ساعات من خطاب مرتقب لرئيس الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، عند الساعة (18:00 تغ)، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

ووفق شهود عيان، احتشد المئات أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، حاملين الأعلام السودانية وصورا لقتلى سقطوا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

الخرطوم

24 ديسمبر 2019

موكب متوجه إلى مجلس الوزراء

مطالب بإقالة اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر • pic.twitter.com/swpwWDTHyg — Wli (@wmuhaker) December 24, 2019

كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص لقتلى الاحتجاجات وتحقيق العدالة وكافة أهداف الثورة.

والخميس الماضي، حلّت الذكرى الأولى للثورة السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ونجحت في الإطاحة بالبشير (1989- 2019)، حينما عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي بــ246 شخصا، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353 فيما تقدرهم وزارة الصحة بـ 184 قتيلا.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وتعد معالجة المشاكل الاقتصادية، وإنهاء النزاع مع فصائل المعارضة المسلحة، وتحقيق السلام في البلاد، من أبرز الملفات على طاولة الحكومة الانتقالية.