أقطاب ”الليكود“ ينقلبون على ساعر ويدعمون نتنياهو

شهدت الساعات الماضية تغيرا في المواقف السياسية تجاه بعض قادة وأقطاب حزب ”الليكود“، الذين كانوا أبدوا أو ألمحوا بمواربة أو بصراحة بشأن تأييدهم للنائب غدعون ساعر منافس رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وأعلن وزير الأمن الداخلي الليكودي جلعاد أردان دعمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب التي ستجرى الخميس، رغم أن الجميع كانوا ينتظرون موقفا مغايرا داعما لساعر.

وقال أردان في فيديو مصور إنه ”كعضو في الكابينت يعرف التحديات الكبيرة التي تواجهنا. لذلك بعد أن وضعت جميع هذه المعايير في الحسبان توصلت إلى الاستنتاج أن رئيس الحكومة نتنياهو هو الشخص المناسب لقيادة الليكود والدولة“.

ورأى أردان أن نتنياهو هو الأجدر والأنسب لقيادة إسرائيل، لافتا الى التحديات المحدقة بها، حسب قناة ”مكان“ العبرية، ومع ذلك أضاف أن ترشح زميله غدعون ساعر أمر حيوي يحافظ على الديمقراطية في الليكود ويقويه.

قبل الانتخابات الداخلية لرئاسة الليكود بيوم واحد، اتهم القطب فيه يسرائيل كاتس زميله غدعون ساعر بأنه تبنى جميع مواقف المعارضة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن ناحيتها، رأت النائبة شارين هاسكيل، من أنصار ساعر، أن فوز نتنياهو في الانتخابات لرئاسة ”الليكود“ قد يؤدي إلى خسارة معسكر اليمين في الانتخابات العامة.

يذكر أن محكمة حزب ”الليكود“ الإسرائيلي قررت عدم إجراء انتخابات تمهيدية لقائمة حزب الليكود للكنيست، حيث اتخذ القرار عن هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، خلافا لقرار اتخذته المحكمة الأسبوع الماضي بوجوب إجراء الانتخابات للقائمة، يأتي هذا قبل يوم من إجراء انتخابات للقائمة التي ينافس فيها النائب غدعون ساعر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.