الأسير مروان البرغوثي سيخوض انتخابات الرئاسة ضد عباس

أعلن القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، عن خوضه غمار انتخابات الرئاسة الفلسطينية ضد الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس في الانتخابات المقبلة.

وكشف حاتم عبدالقادر عضو المجلس الثوري لحركة ”فتح“ أن البرغوثي حسم قراره بالترشح لسباق الرئاسة في الانتخابات المقبلة، بغض النظر عن المواقف الأخرى.

وقال عبد القادر في مقابلة مع شبكة ”قدس“ الإخبارية، إن ”البرغوثي هو الأوفر حظا داخل حركته حال أعلن الرئيس محمود عباس عدم مشاركته، علينا الانتظار حتى نعرف موقف أبو مازن من خوض سباق الرئاسة، خصوصا وأنه سبق وأن أعلن عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة بالرغم من تصريحات عدد من المقربين منه بأنه مرشح الحركة الأوحد“.

وأضاف القيادي الفتحاوي، ”نأمل أن يكون هناك مرشح واحد لحركة فتح، وألا يكون هناك مرشحان حال عزم أبو مازن خوض الانتخابات بالإضافة لموقف البرغوثي خوض غمار هذه الانتخابات“، مشددا على أنه ”لا انتخابات بدون القدس المحتلة وهو الموقف الفلسطيني الشامل من هذه القضية كونها تعتبر العاصمة، ولن نقبل أن يتم منع إجراء الانتخابات والترشح في مدينة القدس“.