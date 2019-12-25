قبيل انتخابات الليكود.. نتنياهو يعلن عن خطة لبناء 3 آلاف مستوطنة جديدة

كشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة المنتيهة ولايته بنيامين نتنياهو قرر تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة التي تتضمن بناء 3 آلاف وحدة سكنية وصناعية استيطانية جديدة، تأتي عشية الانتخابات التمهيدية لحزب ”الليكود“ المقرر إجراؤها يوم الخميس.

ومن المقرر تقديم مقترح نتنياهو إلى المحكمة العليا للموافقة عليه في غضون أسبوعين، كما أن ملف المستوطنات كان محوريا في حملة نتنياهو للانتخابات العامة.

ووعد نتنياهو في أغسطس/آب الماضي قبيل انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي بضم كافة المستوطنات في الضفة للسيادة الإسرائيلية، وقال إنه سيبدأ بضم منطقة وادي الأردن فور تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتتجه إسرائيل نحو انتخابات عامة أخرى في الـ 2 من مارس/آذار المقبل، ويعود نتنياهو من جديد للتلويح بورقة التعهد بمزيد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، أملا بالحصول على الأغلبية المطلقة وتشكيل الحكومة.

وفي مقطع فيديو نشره أخيرا، أكد نتنياهو وعوده المتكررة بشأن التوسع الاستيطاني في حملته الانتخابية الحالية، لكن ذلك لم يمنع منافسه على زعامة ”الليكود“ غدعون ساعر من انتقاده على خلفية ما سماه تقاعس نتنياهو عن ضم وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية، زاعما أنه يجب ألا يكون هناك أي دولة بين البحر والنهر سوى إسرائيل.