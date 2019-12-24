بعد محاولة اغتياله.. وفاة الناشط في الاحتجاجات العراقية ثائر الطيب متأثرًا بجراحه

توفي الناشط البارز في الاحتجاجات العراقية، ثائر الطيب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إثر إصابته بجروح بليغة، على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها الأسبوع الماضي في محافظة الديوانية.

وقالت وسائل إعلام محلية، وناشطون، إن ”الناشط المدني ثائر الطيب في مستشفى الديوانية متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهدافه بعبوة ناسفة مع الناشط علي المدني في الديوانية قبل أيام“.

وتعرض الطيب إلى محاولة اغتيال، عندما انفجرت عبوة ناسفة على سيارته، التي كان يستقلها برفقة زميله علي المدني، في محافظة الديوانية، ضمن موجة اغتيالات تعرض لها الناشطون وقادة الاحتجاجات الشعبية في العراق.

وبعد وفاته، تجمع العشرات من المتظاهرين، أمام بوّابة المستشفى، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير، وسط موجة غضب وحزن شديدين.

وشهدت بضع محافظات عراقية، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة اغتيالات واسعة، استهدفت محتجين وناشطين في التظاهرات الشعبية، وسط تحذيرات من انفلات الوضع الأمني.

وحسب مراقبين، فإن ما شهدته البلاد في الأسبوعين الماضيين من حوادث اغتيال، بدت وكأنها حملات منظمة ضد الناشطين البارزين يراد بها بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين، فيما تحوم شبهات حول تورط ميليشيات مسلحة مقربة من إيران بتلك الاستهدافات، خاصة أنها تتم في وسط المدن التي -غالبًا- ما تكون مأهولة بالمواطنين والقوات الأمنية.

وبدأت الموجة الأخيرة، مع اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء، قبل أيام، عندما أقدم مسلحون على قتله بواسطة سلاح كاتم للصوت في منطقة من أكثر مناطق المدينة تحصينًا، وبعدها بأيام أطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد.

ويتهم كثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميلشيات تنفي ذلك باستمرار.