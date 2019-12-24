الجيش الاسرائيلي يقر بـ“أخطاء“ رافقت تنفيذ غارة على غزة وأدت لمقتل مدنيين

المصدر: أ ف ب

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء أن غارة على هدف في قطاع غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص من نفس العائلة جاءت نتيجة تقدير خاطىء حول الخطر الذي يمكن أن تشكله على المدنيين.

واستهدفت الضربة الجوية التي نفذت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر منزل الفلسطيني رسمي ابو ملحوس، الذي وصفته اسرائيل بأنه قيادي في الجهاد الاسلامي.

واستشهد أبو ملحوس مع ثمانية من أفراد عائلته بينهم خمسة أطفال جراء الغارة.

وقال بيان صادر عن الجيش الاسرائيلي ان المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها قبل الهجوم أشارت الى أن المنزل تم تصنيفه ك“مجمّع عسكري تابع لمنظمة الجهاد الإسلامي ”.

كما ”قدّر“ الجيش ان ”المدنيين لن يصابوا بأذى نتيجة الهجوم“ على هذا الموقع الذي لم يكن يُعتقد انه متاح أمام المدنيين.

وتوصل تحقيق للجيش لاحقا الى انه ”على الرغم من وجود نشاط عسكري في المجمع، الا انه لم يكن مغلقا، وفي الحقيقة كان يوجد مدنيون هناك“.

ولفت الجيش الاسرائيلي الى انه سيتعلم من ”أخطائه“ للحد من ”تكرار أحداث مماثلة مخالفة للقواعد“ على حد قوله.

وزعم أنه قام ب“جهود كبيرة (…) لخفض الاضرار اللاحقة بغير العسكريين“.

وألقى التقرير العسكري أيضا باللوم على الجهاد الاسلامي لاستغلاله المدنيين وتعريضهم للخطر ”عبر وضع مواقعه العسكرية في قلب تجمع سكني وعبر تعمد العمل من داخل مناطق مكتظة بالسكان المدنيين“ على حد تعبير البيان.