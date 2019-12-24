 محاولة اغتيال فنان داعم للاحتجاجات في العراق (فيديو) – إرم نيوز‬‎

محاولة اغتيال فنان داعم للاحتجاجات في العراق (فيديو)

محاولة اغتيال فنان داعم للاحتجاجات في العراق (فيديو)

المصدر: بغداد- إرم نيوز

تعرض فنان عراقي داعم للاحتجاجات في العراق لمحاولة اغتيال اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد.

وظهر نجم البرنامج العراقي الساخر ”ولاية بطيخ“ أوس فاضل، الملقب بـ“كامل مفيد“، في مقطع مصور وهو يشرح محاوله اغتياله، قائلاً إن ”شخصين يستقلان دراجة نارية في منطقة العراصات قام أحدهم بإطلاق النار عليّ باستخدام مسدسه“.

كما أكد علي فاضل، تعرض شقيقه أوس، لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة في منطقة العرصات بـ3 رصاصات.

ونشط الممثل أوس فاضل في احتجاجات بغداد، وبث مقاطع مرئية من داخل ساحة التحرير خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأسابيع الماضية، اغتيال نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، بدءًا باغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء، وبعدها بأيام أطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد.

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