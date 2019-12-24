محاولة اغتيال فنان داعم للاحتجاجات في العراق (فيديو)

تعرض فنان عراقي داعم للاحتجاجات في العراق لمحاولة اغتيال اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة بغداد.

وظهر نجم البرنامج العراقي الساخر ”ولاية بطيخ“ أوس فاضل، الملقب بـ“كامل مفيد“، في مقطع مصور وهو يشرح محاوله اغتياله، قائلاً إن ”شخصين يستقلان دراجة نارية في منطقة العراصات قام أحدهم بإطلاق النار عليّ باستخدام مسدسه“.

▪️فيديو : نجاة الناشط المدني اوس فاضل أحد أعضاء فريق ولاية بطيخ من محاولة إغتيال في بغداد . pic.twitter.com/CrhWkawgDM — Ahmed Ahmed (@AhmedAh86923188) December 24, 2019

كما أكد علي فاضل، تعرض شقيقه أوس، لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة في منطقة العرصات بـ3 رصاصات.

المخرج والفنان علي فاضل يسأل على منو نشتكي؟؟؟؟

العراق له الله …

*الفنان أوس فاضل أحد كادر البرنامج الشهير "ولاية بطيخ" ينجو من محاولة إغتيال قبل قليل بإطلاق الرصاص على سيارته بمنطقة العرصات وسط بغداد .* pic.twitter.com/Xx8yyQVvoU — zayad alshaikhli (@zshekhly) December 24, 2019

ونشط الممثل أوس فاضل في احتجاجات بغداد، وبث مقاطع مرئية من داخل ساحة التحرير خلال الفترة الماضية.

وشهدت الأسابيع الماضية، اغتيال نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، بدءًا باغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء، وبعدها بأيام أطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد.