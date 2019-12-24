رضوخا للمحتجين.. البرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

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وافق البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات، كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين؛ لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة. ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة…