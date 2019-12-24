الأمن الأردني يكشف حقيقة فيديو الاعتداء على دورية شرطة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، إن مقاطع فيديو يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها مجموعة أشخاص يعتدون على دورية شرطة، قديمة ويعود تاريخها لنحو شهر.

وأضاف السرطاوي، أن ”إحدى دوريات الشرطة كانت اشتبهت بأحد الأشخاص، حيث أوقفته وطلبت منه إثبات شخصيته، لكن هذا الشخص تحايل على أفراد الدورية باسم مزوّر، وعندما كشفه أفراد الدورية تبيّن أن بحقّه طلبا قضائيا، ففرّ هاربا من المكان، حيث عملوا على ملاحقته وعندما تمكنوا من اعتقاله، هاجمهم مجموعة من الأشخاص“.

وأوضح أنه على إثر الاشتباك بين أفراد الدورية ومجموعة من الأشخاص، تم تعزيز الدورية بعدد من الدوريات، حيث تم اعتقال ثلاثة من المعتديين على الشرطة، وتم تحويلهم للقضاء آنذاك، مشيرا إلى أن الحادث تسبب بإصابة أحد أفراد الأمن، وإلحاق أضرار مادية في إحدى الدوريات.

ولفت الناطق الإعلامي، إلى أن اللواء الركن حسين الحواتمة مدير الأمن العام الأردني، أوعز إلى القضاء الشرطي بفتح تحقيق حول الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على ملابساتها.