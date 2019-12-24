تحالف الفتح يتمسك بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية 

أعلن تحالف الفتح، الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تمسكه بترشيح وزير التعليم العالي، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي: إن ”تحالف البناء سيحسم ترشيحه بشكل نهائي بعد أن تم تثبيت الكتلة الأكبر“، لافتا إلى أن ”الوثائق التي لدينا تثبت رسميا أننا الكتلة الأكبر المسجلة في مجلس النواب“.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: ”لدينا أسماء بديلة يمكن طرحها، لكننا متمسكون بترشيح السهيل، وسنخوض حوارات مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة“.

وتعيش مكونات تحالف البناء خلافات حادة حيال ترشيح السهيل، وأعلن تحالف القوى العراقية المنضوي تحت هذا التحالف سحب دعمه للسهيل، وطالب بتقديم مرشح آخر.

وأعلن تحالف القوى العراقية (ضمن تحالف البناء) سحبه ترشيح قصي السهيل، وأبلغ التحالف شركاءه بذلك، كما طالب تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.

وبدأت التصدعات في الكتلة الشيعية تبرز بشكل واضح حيال ترشيح قصي السهيل، بسبب الرفض الشعبي الواسع له، باعتباره غير مستقل، وقياديا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.