المطران عطا الله حنا يتهم إسرائيل بتسميمه

اتهم رئيس مطرانية سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطالله حنا، اليوم الإثنين، إسرائيل بتسميمه.

وقال عطالله في مؤتمر صحافي من غرفته في مستشفى أردني: إن عملية التسمم وقعت بعد أن قامت مؤسسة إسرائيلية برش مواد كيماوية سامة خطيرة، بالقرب من البطريركية، في المدينة المقدسة، موضحا أن ما جرى قد يكون محاولة اغتيال أو إبقائه مريضا طوال الحياة؛ لأن المادة السامة خطيرة خاصة على الجهاز العصبي.

وأكد حنا، أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها مثل العديد من المحاولات التي ينفذها الاحتلال لاستهداف القادة الفلسطينيين.

ولوح باتخاذ خطوات ضد إسرائيل بالتنسيق مع الأردن وفلسطين والأصدقاء لمواجهة هذا ”الإرهاب الإسرائيلي“ الذي يستهدف الشعب الفلسطيني الباحث عن الحرية بمختلف مكوناته.

وأفاد المطران في المؤتمر الصحافي، بأنه “ توجه إلى الأردن لتلقي العلاج؛ لأن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل“.

وأُعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، عن وصول حنا إلى الأردن للعلاج.

وأوضح الدكتور عبد الله البشير مدير المستشفى، أنه تم نقل المطران على عجل إلى الأردن، بعد الاشتباه بإصابته بتسمم.