مصر تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات

دعت مصر، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القاهرة مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه.

وعن نتائج المباحثات بين الوزيرين، قال شكري: "أكدنا أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات إلى القطاع".

وأضاف: "نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

وتابع شكري: "يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".