قطر عن عودة سوريا للجامعة العربية: ندعم ما يحقق الإجماع العربي
عبرت قطر عن أملها في أن يكون قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها "دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته".
وقال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد، إن "قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك".
وأضاف الأنصاري أن موقف قطر من تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد "لم يتغير" ولا يزال "يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي" للأزمة السورية.
واتخذت جامعة الدول العربية اليوم الأحد قرارا باستعادة سوريا مقعدَها في الجامعة بعد تعليق عضويتها لأكثر من عشر سنوات.
وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في "اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها" سيسري على الفور، بينما دعا أيضا لإصدار قرار بشأن الأزمة الناتجة عن الحرب الأهلية السورية بما يشمل اللاجئين في الدول المجاورة وتهريب المخدرات في المنطقة.
وتحاول الدول العربية في الآونة الأخيرة التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 أيار/مايو في الرياض لمناقشة وتيرة وشروط تطبيع العلاقات.