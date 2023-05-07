قطر عن عودة سوريا للجامعة العربية: ندعم ما يحقق الإجماع العربي

عبرت قطر عن أملها في أن يكون قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها "دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته".

وقال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد، إن "قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك".