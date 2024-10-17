logo
العالم العربي

ترودو: مقتل السنوار "ينهي عهدا من الإرهاب"

ترودو: مقتل السنوار "ينهي عهدا من الإرهاب"
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 8:09 م

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار "ينهي عهدا من الإرهاب". 

ووصف ترودو، في منشور على منصة إكس، السنوار بـ "الزعيم الوحشي لمنظمة حماس الإرهابية".

وأضاف: "تحت قيادة السنوار، نفذت حماس الفظائع المروعة التي ارتكبت في 7 أكتوبر، وسعت إلى تدمير إسرائيل، وشنت هجمات إرهابية مدمرة لا معنى لها على المدنيين في جميع أنحاء المنطقة. واليوم يتحقق قدر من العدالة لضحاياه وعائلاتهم".

وتابع ترودو: "ينهي موت السنوار عهدا من الإرهاب. ويتعين على حماس أن تلقي سلاحها، وأن تطلق سراح الرهائن، وألا تلعب أي دور في المستقبل في حكم غزة".

وأنهى منشوره بالقول: "نكرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار. إن المعاناة في غزة يجب أن تنتهي".

أخبار ذات علاقة

ضغوط دولية وتطورات مرتقبة.. مقتل السنوار يفرض واقعا جديدا على حماس

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC