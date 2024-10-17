ترودو: مقتل السنوار "ينهي عهدا من الإرهاب"

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار "ينهي عهدا من الإرهاب".

ووصف ترودو، في منشور على منصة إكس، السنوار بـ "الزعيم الوحشي لمنظمة حماس الإرهابية".

وأضاف: "تحت قيادة السنوار، نفذت حماس الفظائع المروعة التي ارتكبت في 7 أكتوبر، وسعت إلى تدمير إسرائيل، وشنت هجمات إرهابية مدمرة لا معنى لها على المدنيين في جميع أنحاء المنطقة. واليوم يتحقق قدر من العدالة لضحاياه وعائلاتهم".

وتابع ترودو: "ينهي موت السنوار عهدا من الإرهاب. ويتعين على حماس أن تلقي سلاحها، وأن تطلق سراح الرهائن، وألا تلعب أي دور في المستقبل في حكم غزة".

وأنهى منشوره بالقول: "نكرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار. إن المعاناة في غزة يجب أن تنتهي".