"المركزية الأمريكية": تدفق الأسلحة للحوثيين يفضح دور إيران الخبيث

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ‏إن إيران تواصل ممارسة "دور خبيث" في المنطقة، لافتة إلى استمرار قوات الشرعية في اليمن اعتراض تدفق شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة المتجهة إلى الحوثيين.

واعتبرت "المركزية الأمريكية"، في بيان نشرته مساء الخميس، أن اعتراض هذه الشحنات "أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة"، مشيرةً إلى أن من شأنه "الحدّ من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين".

وأشادت بتمكن السلطات اليمنية من ضبط شحنة أسلحة في ميناء عدن، هي الثانية من نوعها، بعد الشحنة الأكبر التي أعلنت قوات المقاومة الوطنية منتصف الشهر الماضي ضبطها قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر.

وجاء في بيان "المركزية الأمريكية": "في السادس من الشهر الجاري، صادرت قوات الأمن اليمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة وسلطات ميناء عدن، شحنة تحتوي على طائرات مسيّرة، وأنظمة دفع نفاثة، وأجهزة لاسلكية، ومكوّنات تحكم متطورة، كانت في طريقها إلى الحوثيين المدعومين من إيران".

وأضاف البيان: "كانت الشحنة متجهة إلى الحديدة في اليمن، لكن جرى تحويلها إلى عدن، بحيث تم اكتشافها خلال عملية تفتيش مشتركة، نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب والجمارك والشرطة".

وتابع: "وبحسب السلطات اليمنية، كانت الشحنة جزءًا من شبكة تهريب أوسع تستخدم ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين لتمرير معدات عسكرية متطورة إلى منظمات إرهابية إقليمية".

ولفتت "المركزية الأمريكية" إلى أن "هذه المصادرة تدعم قرارات مجلس الأمن الدولي، وتؤكد التزام اليمن بالاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة البحرية".

كما أكدت في سياق بيانها أن "قوات المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد طارق محمد صالح، أظهرت قدرات أسهمت في وقف انتشار الأسلحة والمواد غير المشروعة، المتجهة إلى الحوثيين المدعومين من إيران".